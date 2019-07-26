В России начнут оценивать вузы по трудоустройству выпускников

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Минтруд разрабатывает программу, которая позволит отслеживать трудоустройство и уровень зарплат выпускников вузов для оценки качества образования в университетах. Вся информация будет передаваться в деперсонифицированном виде, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе встречи с молодежным активом Забайкальского края.

"Мы пытаемся сейчас в разрезе вузов, в разрезе выпускников создать такую программу, такой продукт, который позволит государству через отслеживание, куда [выпускник] устроился на работу после вуза или не устроился, какую он зарплату получает - это можно будет увидеть через размер страховых взносов, попытаться таким образом оценить вузы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вся информация будет передаваться в деперсонифицированном виде.

По словам Топилина, с другой стороны, крайне важно, чтобы в процесс образования включались элементы практики, элементы стажировок.

"Если государство начнет заниматься гарантированием рабочих мест для молодых людей, то мы просто вас демотивируем очень серьезно", - отметил он. Топилин добавил, что при этом в индивидуальных случаях необходимо помогать выпускникам. "Но главное заключается в том, чтобы [у выпускников] было желание работать, устроиться на работу, хорошо учиться и постигать то, что дается в вузе. И тогда все получится - не надо никакого гарантированного трудоустройства", - заключил министр.