В Госдуме предложили разрешить использование нацистской символики в видеоиграх

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") предложила разрешить использовать нацистскую символику в компьютерных играх, соответствующую поправку депутат подготовила ко второму чтению законопроекта, уточняющего правила использования такой символики в произведениях искусства и науки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фракции.

"Ко второму чтению председатель комитета по культуре разработала и направила в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки, разрешающие использование нацистской символики в деятельности музеев и реконструкторов, а также в компьютерных и видеоиграх", - говорится в сообщении.

Законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства, принят Госдумой в первом чтении 25 июня, его авторами выступили Ямпольская и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Они указали на расхождения в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Первый запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым запрещается использование нацистской символики в любой форме. Как отмечала Ямпольская, если формально исполнять этот закон, "то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены".

Законопроект, призванный устранить это противоречие, вносит в оба закона поправки, выводящие из-под запрета использование нацистской атрибутики (символики) или сходной с ней до степени смешения в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Обязательным условием при этом останется "осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии", а также отсутствие признаков ее пропаганды или оправдания.

В пакете с этим документом внесен законопроект, отменяющий в указанных случаях предусмотренное сегодня КоАП административное наказание за демонстрацию нацистской символики.