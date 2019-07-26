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Союз журналистов назвал политизированным решение Ofcom в отношении RT

Как отметил секретарь союза Тимур Шафир, Ofcom гораздо снисходительнее относится к более явным нарушениям со стороны других иностранных СМИ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал решение британского регулятора Ofcom о наложении крупного штрафа на российский канал RT предвзятым.

"Решение британского регулятора Ofcom можно расценивать как предвзятое, в том числе по политическим мотивам. Очевидно, что и сам штраф, наложенный на RT до какого-либо судебного решения, основания штрафа и его суммы не соответствуют практике Ofcom, весьма снисходительно относящегося к нарушениям более острого характера в отношении ряда других иностранных СМИ", - сказал Шафир ТАСС .

По его словам, если принять во внимание тот факт, что в июне этого года судья Высокого суда Лондона разрешил RT оспорить постановление британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала, то нынешняя карательная мера, а по факту игнорирование судебного решения в отношении RT, "может послужить поводом для очередного обращения в британский суд".

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс.) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.

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