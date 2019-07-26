Администрация "Холдоми" заявила о сокращениях сотрудников

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Администрация горнолыжного комплекса "Холдоми" сообщила о сокращениях своих сотрудников в связи с остановкой работы после задержания руководства, а также о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших. Об этом сообщается на сайте организации.

"К сожалению, пока руководство арестовано, мы не можем начать процесс организации помощи, [выплат компенсаций]. Это чисто процессуальные сложности - нам нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы. Также мы вынуждены сообщить о готовящихся массовых сокращениях сотрудников комплекса. Деятельность компании приостановлена, и, поскольку сделано это не решением суда, и нет никаких ориентиров и сроков, мы ничего не можем обещать людям", - говорится в сообщении.

В администрации лагеря ТАСС не смогли уточнить количество сотрудников, которые потеряют работу. В сообщении на сайте также отмечается, что продолжается возврат средств за приобретенные путевки.

В четверг директор лагеря Кузнецов, учредитель ООО "Экстрим Сервис" Бурлаков, которому принадлежит лагерь, были арестованы. Также был арестован сотрудник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха, уголовные дела объединены в одно производство.