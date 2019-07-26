{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Администрация "Холдоми" заявила о сокращениях сотрудников

Она также сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Администрация горнолыжного комплекса "Холдоми" сообщила о сокращениях своих сотрудников в связи с остановкой работы после задержания руководства, а также о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших. Об этом сообщается на сайте организации.

На эту тему
Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"К сожалению, пока руководство арестовано, мы не можем начать процесс организации помощи, [выплат компенсаций]. Это чисто процессуальные сложности - нам нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы. Также мы вынуждены сообщить о готовящихся массовых сокращениях сотрудников комплекса. Деятельность компании приостановлена, и, поскольку сделано это не решением суда, и нет никаких ориентиров и сроков, мы ничего не можем обещать людям", - говорится в сообщении.

В администрации лагеря ТАСС не смогли уточнить количество сотрудников, которые потеряют работу. В сообщении на сайте также отмечается, что продолжается возврат средств за приобретенные путевки.

В четверг директор лагеря Кузнецов, учредитель ООО "Экстрим Сервис" Бурлаков, которому принадлежит лагерь, были арестованы. Также был арестован сотрудник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха, уголовные дела объединены в одно производство.

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
По оценкам метеорологов, воздух очистится уже в конце текущей недели под влиянием холодного атмосферного фронта
Читать полностью