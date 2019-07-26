В СПЧ просят не поддаваться на провокации организаторов незаконной акции в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали не поддаваться на провокации организаторов несанкционированной акции, которую оппозиция планирует провести 27 июля в Москве. Об этом говорится в обращении, под которым подписались члены СПЧ Игорь Борисов и Александр Брод.

"Разделяем обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне Дня Военно-морского флота. Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции", - говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС в пятницу.

Члены СПЧ также обратили внимание правоохранительных органов на необходимость действия в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка. "В то же время считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах", - отмечается в обращении.

Полиция и прокуратура города в пятницу предупредили об ответственности за участие в несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Ранее в интернете появились призывы выйти на мероприятие в поддержку так называемых независимых кандидатов в Мосгордуму в ближайшую субботу.