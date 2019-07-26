Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

"Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан", - говорится в сообщении.

Гидрометцентр региона прогнозирует, что, начиная с 28 июля республика будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, а затем тыловой части глубокого циклона. Ветер, ожидаемый при возникновении этих процессов, очистит воздушный бассейн региона.

На сети мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Набережные Челны и Нижнекамск был отмечен рост концентраций взвешенных веществ. В четверг на двух постах в Набережных Челнах и на одном в Нижнекамске концентрация пыли достигла предельно допустимой и составила 0,5 мг/м3.