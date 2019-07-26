Руководство "Что? Где? Когда?" переименовало команду "Новое величие"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" (МАК) решила переименовать команду "Новое величие". Соответствующее решение президента ассоциации Андрея Козлова опубликовано в пятницу на сайте рейтинга МАК.

Согласно документу, команду, название которой совпадало с названием экстремистской молодежной организации "Новое величие", предлагается именовать с 1 июня "по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу".

В отношении организации "Новое величие" возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путем государственного переворота. Фигуранты дела утверждают, что идею создания организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Представители Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" не ответили на запрос ТАСС.