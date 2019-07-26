В Калининграде на территории Музея Мирового океана установили фигурку домового

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КАЛИНИНГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Маленькая бронзовая фигурка домового хомлина установлена в пятницу на территории Музея Мирового океана в Калининграде, рядом с историческим научно-исследовательским судном "Витязь". Об этом сообщает музей на своей странице в Facebook.

Это третья уличная фигурка домового в городе. Авторы проекта по их размещению на туристических достопримечательностях Калининграда "Мастерская хомлинов" в 2018 году установили две небольшие бронзовые фигурки дедушки и бабушки хомлинов на "Медовом мосту", ведущем на остров им. Иммануила Канта, и на здании Музея янтаря в Калининграде.

В марте 2019 года авторы фигурок хомлинов приостановили их размещение: архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим направил в адрес губернатора области Антона Алиханова письмо, в котором отметил, что в установке скульптур "усматривается тенденция к популяризации идей неоязычества". Жители Калининграда, опасаясь, что маленькие скульптуры могут быть демонтированы, выступили в их защиту. В настоящее время конфликт улажен.

Как сообщала ранее ТАСС один из авторов проекта Наталья Шевченко, планировалось создать семь фигурок хомлинов - дедушки, бабушки, папы, мамы и троих внуков, и разместить их в семи туристических местах Калининграда. Идея направлена исключительно на продвижение туристического бренда региона, подчеркнула она.