Путин подписал закон о возвращении истцу 70% госпошлины в случае примирения в суде

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает возврат истцу до 70% уплаченной им госпошлины в случае примирения сторон в суде или отказе от претензий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в Налоговый кодекс РФ, согласно которым до 70% государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска во время рассмотрения дела в суде первой инстанции. Возвращение 50% от госпошлины предусмотрено для дел, которые рассматриваются судом апелляционной инстанции, 30% - на стадии рассмотрения судом кассационной инстанции.

Согласно ранее действовавшему законодательству, при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным судом РФ или арбитражными судами возврату истцу подлежало 50% от суммы уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не применялось в случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта.