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В Барселоне появилось граффити, на котором целуются и.о. премьера Испании и лидер левых

Ранее Конгресс депутатов не утвердил Педро Санчеса на пост премьера. Партия "Подемос" воздержалась при голосовании по его кандидатуре

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. В центре Барселоны появилось граффити, на котором изображен исполняющий обязанности премьер-министра Испании, генсек Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес и лидер левой партии "Подемос"  Пабло Иглесиас. На граффити политики целуются в губы. Автор работы - художник TvBoy.

"Педро и Пабло... Любовь или выборы?" - говорится в видео, которое распространил сам художник.

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Граффити напоминает работу Дмитрия Врубеля в Берлине, на которой изображен поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

В четверг Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил в ходе второго тура голосования Санчеса на пост премьера, что чревато внеочередными всеобщими выборами. "Подемос", которая считается главным потенциальным союзником ИСРП, воздержалась при голосовании в парламенте по кандидатуре Санчеса. Если бы партия поддержала и.о. премьера, данных голосов хватило бы для избрания генсека социалистов главой кабмина. Левые решили воздержаться, поскольку переговоры с ИСРП по формированию коалиционного правительства не увенчались успехом.

Теперь у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по данному вопросу. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, будут распущены обе палаты парламента и объявлено о проведении внеочередных выборов, которые могут состояться уже в ноябре.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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