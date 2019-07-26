В Барселоне появилось граффити, на котором целуются и.о. премьера Испании и лидер левых

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. В центре Барселоны появилось граффити, на котором изображен исполняющий обязанности премьер-министра Испании, генсек Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес и лидер левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас. На граффити политики целуются в губы. Автор работы - художник TvBoy.

Граффити напоминает работу Дмитрия Врубеля в Берлине, на которой изображен поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

В четверг Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил в ходе второго тура голосования Санчеса на пост премьера, что чревато внеочередными всеобщими выборами. "Подемос", которая считается главным потенциальным союзником ИСРП, воздержалась при голосовании в парламенте по кандидатуре Санчеса. Если бы партия поддержала и.о. премьера, данных голосов хватило бы для избрания генсека социалистов главой кабмина. Левые решили воздержаться, поскольку переговоры с ИСРП по формированию коалиционного правительства не увенчались успехом.

Теперь у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по данному вопросу. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, будут распущены обе палаты парламента и объявлено о проведении внеочередных выборов, которые могут состояться уже в ноябре.