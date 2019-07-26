Количество волонтеров в Карачаево-Черкесии к 2024 году должно составить 23% населения

ЧЕРКЕССК, 26 июля. /ТАСС/. Количество жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), вовлеченных в волонтерскую деятельность, планируется к 2024 году увеличить до 23% от всего населения республики, что составит не менее 100 тыс. человек, сообщил ТАСС в пятницу заместитель начальника отдела молодежной политики министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.

По данным Росстата, население Карачаево-Черкесской Республики составляет 466,3 тыс. человек. Соответственно, в волонтерскую деятельность будет вовлечен примерно каждый четвертый житель региона.

"Наша задача, чтобы, согласно региональному проекту "Социальная активность" национального проекта "Образование", к 2024 году число вовлеченного в волонтерскую деятельность населения Карачаево-Черкесской Республики составляло не менее 23% от общего числа, это не менее 100 тыс. человек", - сказал Кипкеев.

Он отметил, что показатели привлеченных к волонтерской деятельности и официально зарегистрированных волонтеров - разные понятия. Количество зарегистрированных волонтеров в регионе на сегодняшний день составляет более 2 тыс. человек. Для увеличения их количества в Карачаево-Черкесии запланирован ряд мероприятий, который включает тесную работу с учащимися школ, студентами высших и средних учебных заведений, также создание волонтерских центров на базе общеобразовательных организаций и ВУЗов. Для развития добровольческого направления планируется организация трех всероссийских и пяти молодежных проектов. На информационных ресурсах министерство распространяет информацию о возможностях, которые дает волонтерская работа.

"Добровольцы - это самый главный ресурс страны в социальной сфере. На территории Карачаево-Черкесской Республики функционирует 71 добровольческая организация. В регионе принято несколько правовых актов, согласно которым органы исполнительной власти взаимодействуют с организациями волонтерской деятельности. Также Карачаево-Черкесия изъявила желание о готовности участвовать в программе "Ресурсный центр добровольчества" и <...> конкурсе "Регион добрых дел", - добавил Кипкеев.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.