{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Уголовные дела против астраханских чиновников

Астраханские власти окажут поддержку в расследовании, связанном с задержанными чиновниками

Врио главы региона Игорь Бабушкин выразил надежду, что расследование будет объективным

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области окажут всю возможную помощь в расследовании уголовных дел в отношении бывшего главы правительства региона Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова, сообщил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с жителями Наримановского района.

Ранее с ссылкой на Следственный комитет РФ сообщалось, что бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны, они подозреваются в злоупотреблении полномочиями.

"Я уверен, что расследование будет объективным, и со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку", - сказал Бабушкин, отвечая на вопрос одного из жителей.

По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что действия Шведова и Султанова "привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти".

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов региона, с 2010 года является заместителем председателя правительства региона - министром финансов.

Исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Елена Рязанова, которая ранее занимала должность первого заместителя регионального министра финансов.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичУголовные дела против астраханских чиновников
Северный Кавказ
Дольщики в Ставрополе получат квартиры после девятилетнего ожидания
Введен в эксплуатацию дом, строительство которого началось в 2007 году
Читать полностью