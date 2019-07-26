Астраханские власти окажут поддержку в расследовании, связанном с задержанными чиновниками

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области окажут всю возможную помощь в расследовании уголовных дел в отношении бывшего главы правительства региона Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова, сообщил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с жителями Наримановского района.

Ранее с ссылкой на Следственный комитет РФ сообщалось, что бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны, они подозреваются в злоупотреблении полномочиями.

"Я уверен, что расследование будет объективным, и со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку", - сказал Бабушкин, отвечая на вопрос одного из жителей.

По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что действия Шведова и Султанова "привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти".

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов региона, с 2010 года является заместителем председателя правительства региона - министром финансов.

Исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Елена Рязанова, которая ранее занимала должность первого заместителя регионального министра финансов.