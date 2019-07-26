СМИ: Пэрис Хилтон планирует купить курорт в Закарпатье

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Американская телеведущая, актриса и модель Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс "Деренивская Купель" в Закарпатской области Украины и провести там конкурс красоты. Об этом сообщило в пятницу информагентство "Укринформ" со ссылкой на свой источник.

"Стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают детали сделки. Ожидается, что она (сделка) должна быть закрыта до конца лета. А в будущем году с подачи Пэрис "Деренивская Купель" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что американская модель впервые узнала об этом курорте весной 2018 года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

"Деренивская Купель" расположена в урочище Дереневка, комплекс располагает 130 номерами в гостинично-оздоровительном комплексе, там есть аквазона, развлекательный центр и SPA-комплекс, дендропарк и целебные источники.