Во Франции 25 июля признали самым жарким днем за последние 16 лет

ПАРИЖ, 26 июля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Четверг 25 июля оказался самым жарким днем во Франции за последние 16 лет. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Bleu со ссылкой на представителя национальной службы Meteo France.

Данные были получены с 30 контрольных станций, расположенных на территории Франции. Метеорологи установили, что средняя температура в европейской части страны составила в этот день плюс 29,4 градуса по Цельсию. По данным синоптиков, это соответствует температуре, зафиксированной 5 августа 2003 года.

При этом, согласно информации Meteo France, средняя температура во французской метрополии, которая включает в себя территории на континенте и ближайшие острова в Атлантическом океане, Ла-Манше и Средиземном море (в том числе и Корсику), достигла плюс 37,4 градуса по Цельсию. Как отметили в метеослужбе, это немного меньше, чем было отмечено шестнадцать лет назад, когда столбики термометров достигли отметки 37,7 градуса.

Самая же высокая температура была отмечена в четверг в коммуне Сен-Мор к юго-востоку от Парижа. В этом городе воздух прогрелся до 43,6 градуса по Цельсию.

Ночь со среды на четверг во Франции была признана самой жаркой в истории метеонаблюдений. Средняя температура в стране составила 21,4 градуса, что на 1 градус больше, чем в августе 2003 года. Абсолютные температурные рекорды были установлены в четверг сразу в нескольких французских городах, в частности, в Париже, Руане, Лилле, Ле-Мане. Во французской столице столбик термометра показал в этот день плюс 42,6 градуса по Цельсию. Последний раз подобные температуры были отмечены в Париже в 1947 году.

Между тем в пятницу во Франции ожидается снижение температур в среднем до 30 градусов. Meteo France утром отменила максимальный - красный - уровень опасности, введенный несколько дней назад в 20 департаментах на севере страны. Тем не менее, в 31 департаменте сохранен предпоследний (оранжевый) уровень тревоги из-за жары и ожидающихся гроз с ливнями. Жителям регионов, где действует предупреждение метеорологов, рекомендуется проявлять осторожность, особенно во время поездок на транспорте.