Участники танцевального марафона "Московское долголетие" отправили около 1 тыс. открыток

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гости и участники танцевального марафона "Московское долголетие" отправили родным порядка 1 тыс. памятных открыток из парка "Сокольники", где проходило мероприятие. Почта России доставила открытки по РФ и за рубеж, сообщила в пятницу пресс-служба ФГУП "Почта России".

"Почта России отправила по России и за рубеж около 1 тыс. открыток гостей и участников танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники". В мероприятии приняли участие москвичи старшего поколения, занимающиеся различными видами танцев по программе столичной мэрии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что большинство открыток танцоры "серебряного возраста" отправили своим внукам и правнукам. По словам отправителей, чаще всего в своих посланиях желали молодому поколению не замыкаться в виртуальном мире, наслаждаться жизнью, заниматься спортом, танцами. А гости марафона с удовольствием отправляли открытки своим бабушкам и дедушкам, призывая их наслаждаться своим возрастом.

"Это тоже возрождение традиций, как и танцы в парках. Если раньше мы часто писали друзьям, родным, то сейчас подобное редкость. А порадовать внуков такой открыткой очень здорово! И нам потом будет воспоминание о замечательном празднике, который и мэрия, и Почта России нам подарили", - приводят в сообщении слова финалистки конкурса пар в категории "Мастера" Людмилы.

Танцевальный марафон прошел 25 июля.