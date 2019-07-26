В Липецкой области выделили свыше 500 млн рублей на техническое оснащение районных больниц

ЛИПЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области выделили в текущем году свыше 500 млн рублей на техническое оснащение районных и городских больниц. Об этом сообщил в пятницу временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Из областного бюджета на эти цели выделено около 500 млн рублей, для поликлиник городов и районов приобретены 20 рентгенологических аппаратов, маммографов, флюорографов, 15 УЗИ-аппаратов, 40 разнообразных эндоскопов, другое медоборудование", - сказал он.

Кроме того, по словам Артамонова, средства также пошли на проведение капитального ремонта и реконструкции в нескольких десятках медицинских организаций. Завершение этой работы, заметил врио главы региона, обеспечит не только существенный рост качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, но и создаст необходимые условия для эффективного проведения диспансеризации взрослого населения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, в пятницу врио главы региона принял участие в открытии нового кабинета УЗИ и маммографии в Грязинской межрайонной больнице. "Первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед нами - профилактика онкологии и лечение злокачественных новообразований на самой ранней стадии, что дает гарантию выздоровления", - сказал Артамонов, выразив уверенность в том, что новое оборудование поспособствует решению этих задач.

В настоящее время, отмечают в пресс-службе, в Грязинской больнице медпомощь получают около 91 тыс. человек. "Современная медтехника позволит существенно повысить качество и доступность медицинского обслуживания, а также обеспечит раннее выявление рака молочной железы", - заметил собеседник агентства. Пропускная способность, к примеру, нового маммографа составит до 50 женщин в смену, что в 2,5 раза больше, чем раньше.

В пресс-службе также сообщили, что на установку нового маммографа и УЗИ-аппарата в больнице было затрачено 16 млн рублей. Кроме того, в текущем году здесь уже получили комплект современного эндоскопического оборудования для исследования органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы.