ООН: направляющаяся в сторону Гренландии волна тепла грозит ускорить таяние льда

ЖЕНЕВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Волна тепла, направляющаяся из Европы в сторону Гренландии, грозит вызвать рост температуры на острове и, как следствие, ускорить таяние ледяного щита. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

По ее словам, нынешняя высокая температура в ряде стран Европы была вызвана поступлением теплых воздушных масс из Африки и Испании. "Согласно прогнозам - и это внушает обеспокоенность - атмосферный поток сейчас переносит это тепло в сторону Гренландии, - сказала она. - Это приведет к повышению температуры и, как следствие, ускорит таяние гренландского ледяного щита".

Нюллис напомнила, что в последние недели наблюдалось ускоренное таяние ледяного щита в Гренландии. "За один только июль он потерял 160 млрд тонн льда вследствие таяния на поверхности. Это примерно равно по объему 64 млн олимпийских бассейнов", - констатировала она.

На данный момент в Гренландии пока не достигнут рекордно низкий уровень объема льда, наблюдавшийся в 2012 году. В целом протяженность морского льда в Арктике по состоянию на 15 июля была близка к рекордно низкой, пояснила Нюллис.

Вследствие сильной жары, установившейся с начала нынешней недели в ряде районов Европы, в некоторых странах были установлены национальные температурные рекорды, в частности в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Германии. В Великобритании нынешний июль стал самым теплым в истории.

"Существенно то, что обычно, когда устанавливается новый рекорд, он лишь на доли процента выше предыдущих температурных значений. 25 июля новые рекорды были выше на 2 - 4 градуса. Это абсолютно невероятно!" - заключила официальный представитель. Как ранее сообщила ВМО, июнь 2019 года стал рекордно теплым за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом, ведущихся с 1880 года.