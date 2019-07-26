Более 36 тыс. мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю с начала 2019 года

ЖЕНЕВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 36 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала 2019 года. Об этом сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

"По состоянию на 24 июля, в Европу по морю прибыли 36670 мигрантов и беженцев, что на 35% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда прибыли 54978 человек", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Джоэл Миллман.

Большая часть мигрантов и беженцев направилась в Грецию (17991) и Испанию (12443). Италия приняла 3552 человека, остальных - Кипр и Мальта.

По состоянию на 24 июля, в море погибли или пропали без вести 686 мигрантов и беженцев. После произошедшего в четверг у побережья Ливии очередного крушения судна с мигрантами это число может существенно вырасти. Как заявило пятницу в Женеве со ссылкой на очевидцев Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате этого происшествия "утонули до 150 человек, включая женщин и детей".

В прошлом году за период с 1 января по 24 июля число погибших в Средиземном море мигрантов и беженцев достигло 1508 человек.