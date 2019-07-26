На Украину прибыл владелец задержанного СБУ российского судна

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Владелец российского танкера Nika Spirit, который был задержан на Украине, прибыл в эту страну, сообщил ТАСС в пятницу представитель Российского профессионального союза моряков.

"Я знаю, что судовладелец уже находится на Украине - скорее всего, у него есть адвокат, скорее всего, будет судиться по поводу судна", - сказал собеседник.

Он отметил, что пока непонятно, чего именно добивается Украина.

"Непонятно, какие предъявляются претензии - не общие, а что конкретно хотят от судна. В морском праве через суд взыскивается ущерб. Хотят взыскать ущерб? Или с чем связано задержание, что за статус вещдока? Вопросы не ясны, сложно комментировать, особенно понимая, что владелец ни при чем", - добавил представитель профсоюза.

Ранее сообщалось, что украинские силовики задержали судно как вещественное доказательство, так как оно, по заявлению СБУ, использовалось для перекрытия Керченского пролива в ноябре 2018 года, когда украинские военные корабли устроили провокацию у входа в пролив. Однако нынешний судовладелец танкера приобрел его только в 2019 году.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой в порту Измаил Одесской области 25 июля задержала танкер Nika Spirit, на борту которого находились 10 моряков. Судно было опознано как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Позднее пресс-служба СБУ сообщила, что экипаж не нарушал морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. В СБУ добавили, что судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

В пятницу экипаж задержанного танкера вернулся в Россию. Представитель компании-судовладельца "Фос Шипинг Менеджмент" (Геленджик) сообщил ТАСС, что все моряки здоровы.