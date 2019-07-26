Путин подписал закон о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая создает основу для сотрудничества стран-участниц в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Главы государств - членов ШОС подписали конвенцию 9 июня 2017 года. В ее тексте дано определение понятиям "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму", установлены основные принципы осуществления сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предложен перечень мер по противодействию экстремизму для их применения на национальном уровне.

Одним из ключевых положений конвенции является определение перечня деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Регламентирован порядок выдачи, передачи осужденных и взаимодействия компетентных органов в сфере борьбы с экстремизмом. Документ устанавливает, что деяния, охватываемые конвенцией и признанные сторонами уголовно наказуемыми, должны признаваться в качестве преступлений, влекущих выдачу, передачу осужденных или оказание правовой помощи. При этом конвенция может рассматриваться в качестве правового основания для выдачи или оказания правовой помощи при отсутствии между странами соответствующего международного договора.

Конвенция заключается на неопределенный срок и подлежит ратификации подписавшими ее государствами.