Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на устранение коллизии норм и конкретизацию гарантии защиты прав граждан от действий, связанных с взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких полномочий коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам рынка ЖКХ.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, подготовленной на этапе рассмотрения в парламенте, уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием уполномоченных жилищным законодательством участников, а также исключает дальнейшую передачу средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору в полном объеме.

Подписанный закон исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе - управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме. Закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.