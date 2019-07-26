Уклонистов от военной службы будут искать на митинге в Москве 27 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти планируют искать на несанкционированной акции 27 июля в Москве молодых людей, которые уклоняются от военной службы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"Анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В связи с этим 27 июля 2019 года в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется задействовать специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва", - говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что участники митинга 20 июля на проспекте Академика Сахарова призывали собраться 27 июля 2019 года у здания правительства города, если некоторым кандидатам-самовыдвиженцам в депутаты Московской городской думы будет отказано в регистрации. "Данные действия носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия в соответствии с требованиями статьи 7 федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в органы исполнительной власти не подавались, мероприятие не согласовывалось", - добавили в ведомстве.

В департаменте призвали воздержаться от участия в несанкционированной акции и напомнили об ответственности, которую могут понести ее организаторы и участники.