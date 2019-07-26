Проект "Путеводитель шотландской колонии" на Ставрополье представят на форуме "Машук-2019"

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Проект "Путеводитель шотландской колонии" будет представлен на десятом Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который в августе пройдет в Пятигорске, сообщила ТАСС в пятницу автор проекта, студентка из Железноводска (Ставропольский край) Кристина Вяткина.

"Я учусь в филиале Ставропольского государственного пединститута, который находится в Иноземцеве. В поселке раньше располагалась шотландская колония, поэтому мы решили взять эту тему, которая интересовала нас очень давно. В путеводитель прежде всего войдут некрополь, который находится в Иноземцеве, там похоронены шотландцы, Дом Рошке и другие объекты", - сказала Вяткина.

По ее словам, на реализацию проекта необходимо 150 тыс. рублей, которые будут направлены непосредственно на создание путеводителя, на его верстку и выпуск, а также на проведение экскурсий для туристов по этим местам.

"В бумажном виде уже есть наработка путеводителя. Это книжечка формата А4, в которой представлены фотографии и краткое описание мест. В настоящее время тема шотландской колонии не так популярна, мы ее только разрабатываем. Мы рассчитываем, что наш проект поможет привлечь к ней большее количество людей, может стать стимулом для притока туристов из Германии и Шотландии", - добавила собеседница агентства.

По информации пресс-службы администрации Железноводска, всего молодежь города представит в первую смену форума "Машук" 10 социально-ориентированных проектов. В прошлом году Екатерина Кунцевич из Железноводска на полученный грант открыла логопедическую студию "Свободная речь", где помогает малышам научиться правильно говорить.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.

О шотландской колонии

В поселке Иноземцево в 1801-1835 годах находилось первое и старейшее поселение выходцев из Западной Европы - шотландских миссионеров Эдинбургского библейского общества. Шотландская колония была основана у горского аула Каррас. Позже к составу колонии присоединились немцы, основавшие по соседству Николаевскую колонию. Шотландцы покинули колонию в 1821 году.

Дом мадам Рошке - объект Государственного музея-заповедника имени писателя Михаила Лермонтова. Дом был построен в первой половине XIX века, его первым владельцем была семья Рошке, содержавшая небольшой ресторан для проезжающих из Пятигорска в Железноводск. В этом доме Лермонтов бывал несколько раз, в том числе он провел здесь последние часы перед дуэлью. В 1983 году дом немецкой семьи Рошке был реставрирован и принял свой прежний вид.