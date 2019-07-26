Российские дипломаты отметили 75-летие освобождения Нарвы от фашистов

ТАЛЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Эстонии и генерального консульства РФ в Нарве приняли участие в пятницу в праздновании 75-летия освобождения Нарвы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил советник-посланник посольства Станислав Макаренко.

"В Нарве прошла серия торжественных и памятных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Нарвы и прилегающих населенных пунктов, в том числе Синимяэ, где прошли самые тяжелые бои против 20-й гренадерской дивизии Ваффен-СС", - отметил дипломат.

"Вспоминаем тех, кто героически сложил здесь свои головы, чтобы освободить Эстонию и сломить этот рубеж, - рассказал он. - Это была самая серьезно укрепленная линия обороны гитлеровцев, после которой тяжелых боев по направлению к Таллину не было".

Как отметило посольство, российские дипломаты поздравили жителей Нарвы с этой знаменательной датой и возложили цветы к памятникам павшим воинам-освободителям вместе с представителями организаций ветеранов и соотечественников.

"Благодаря вниманию городских властей мы сегодня вместо с ветеранскими организациями проехали по этим памятным местам, возложили цветы, сказали добрые слова участникам детского велопробега, который проходил по аналогичному маршруту", - добавил Макаренко.

По его словам, мероприятия в Нарве открыли первую страницу в серии памятных мероприятий, посвященных шествию Победы по эстонской земле. Торжественные мероприятия будут проходить в ближайшие недели в различных городах Эстонии, а 22 сентября будет отмечаться 75-я годовщина освобождения Таллина.