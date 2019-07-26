Голодец провела совещание с руководителями грантополучателей в области спорта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец провела совещание с руководителями некоммерческих организаций (НКО), которые являются обладателями грантов в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ.

В ходе заседания с докладами выступили заместитель руководителя проектного офиса АНО "ЦРМС "Марафон плюс" Игорь Блюмин, первый заместитель генерального директора благотворительного фонда содействия реализации программ лиги здоровья нации Николай Кононов, генеральный директор общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Российская ассоциация спортивных сооружений" Виктор Мяконьков и президент национального сообщества профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии Елена Силина.

"Мы признательны некоммерческим организациям, которые занимаются такими проектами. Вы работаете с людьми. И государство в одиночку не справится с тем, чтобы увлечение спортом населения России росло", - сказала Голодец.

Также вице-премьер РФ напомнила, что в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством ряд стратегических задач и ориентиров, направленных на дальнейшее развитие физической культуры и массового спорта в РФ.

Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий НКО, реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта, проводился министерством спорта РФ с 11 марта по 12 апреля. Победителями конкурса стали 14 НКО.