Кинотеатр "Пионер" обжалует в Конституционном суде запрет на прокат "Смерти Сталина"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Кинотеатр "Пионер" подал жалобу в Конституционный суд (КС) РФ по поводу отзыва Министерством культуры прокатного удостоверения на фильм "Смерть Сталина". Отзыв является нарушением конституционных прав и свобод, считают представители адвокатского бюро "Бартолиус", которое защищает интересы кинотеатра в суде.

В 2018 году удостоверение было отозвано у британской сатирической комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", премьера которой в России должна была состояться 25 января 2018 года. Некоторые деятели культуры сочли это проявлением цензуры.

"Пионер" оспаривает конституционность тех норм законов, а также постановлений правительства, принятых в порядке делегированного регулирования <…>, которые были применены судами в его деле", - отметили в пятницу пресс-службе адвокатского бюро.

Как подчеркнули в адвокатском бюро, система выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм является показателем предварительной и последующей цензуры, которая запрещена Конституцией России. "Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и его свободу предпринимательства", - сказали представители бюро.

Кинотеатр "Пионер" также рассчитывает обжаловать в суде нормы закона об экстремизме, так как они, в интерпретации суда, "позволяют признать сатирическое высказывание на политическую тему "экстремистским", причем во внесудебном порядке".

Ранее "Пионер" предпринимал попытку обжаловать решение о запрете фильма в Арбитражном суде, но безуспешно. Суд постановил, что кинотеатр, как демонстратор, не имеет интереса на оспаривание запрета, а им обладает только прокатчик. В Конституционном суде "Пионер" планирует обжаловать нормы процессуального закона, регулирующие этот аспект.

ТАСС запросил комментарий Министерства культуры и компании "Вольга", прокатчика фильма в России.

Жалоба поступила в суд

Как сообщил ТАСС источник в КС, жалоба московского кинотеатра "Пионер" на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильмы поступила в Конституционный суд РФ. "Жалоба находится на предварительном изучении", - сказал собеседник агентства.

"Пионер" начал показ фильма вопреки отзыву прокатного удостоверения. Министерство культуры инициировало привлечение кинотеатра к административной ответственности в виде штрафа.

В 2018 году мировой суд в Москве по иску Министерства культуры России оштрафовал владельца кинотеатра "Пионер" ООО "Чентромобиле-Пионер" на 280 тыс. рублей по трем эпизодам административного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ ("Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения").

Сюжет фильма основан на последних часах жизни главы СССР Иосифа Сталина, а также на разразившейся после его смерти в марте 1953 года политической борьбе за власть.