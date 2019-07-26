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Посольство США в России сообщило, что американская виза для теннисистки Кузнецовой готова

В диппредставительстве заявили, что россиянка уже может ее забрать

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Американская виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила в четверг официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан в своем Twitter.

"Мы видели сообщения в прессе по поводу теннисистки Светланы Кузнецовой и ее проблем с визой. Мы связались с ней напрямую, чтобы удостовериться, что она может путешествовать и участвовать в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это, позвоните нам - ваша виза ждет вас", - написала Калан.

 

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