Глава Ленобласти заявил, что в регионе достаточно ресурсов для хранения отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг информацию Роспотребнадзора о том, что в регионе полностью исчерпан ресурс полигонов для бытового мусора.

Ранее Росприроднадзор по итогам анализа данных об объектах размещения отходов в России сообщил, что ресурсы полигонов для твердых коммунальных отходов в пяти регионах России практически исчерпаны, в том числе в Ленинградской области - на 95%.

"В повестке периодически появляется информация о том, что у нас якобы исчерпаны ресурсы. Это неправда", - сказал Александр Дрозденко.

Ресурсов достаточно

В Ленинградской области образуется 711 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, они направляются на 13 лицензированных полигонов. Полигоны имеют "достаточные мощности для захоронения отходов", рассказали ТАСС в пресс-службе управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. "Их остаточная вместимость составляет более 6 млн. т", - отметил собеседник агентства.

Более того, в рамках подпрограммы "Обращение с отходами" региональной государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области" учтена потребность приема отходов как с территории Ленинградской области, так и с территории Санкт-Петербурга. В 2018-2020 годах предусмотрены реконструкция и ввод в эксплуатацию полигонов ТКО и отдельных видов промышленных отходов с увеличением мощностей еще на 2 млн т.

Так, в Кингисеппском муниципальном районе запланировано строительство объекта по переработке и размещению ТКО и отдельных видов промышленных отходов мощностью 500 тыс. т в год общей вместимостью до 9 млн. т. Ввод первой очереди мощностью 200 тыс. тонн намечен на 2019 год, ввод второй очереди мощностью 3,5 млн т - на 2020 год.

Ранее ТАСС также сообщал, что региональный оператор Ленинградской области АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (УКООЛО) инвестирует 2,6-2,8 млрд рублей в строительство мусороперерабатывающего завода рядом с мусорным полигоном "Новый Свет-ЭКО" в Гатчинском районе Ленинградской области. Первую линию планируется запустить в начале 2022 года, совокупная мощность завода составит 1 млн тонн отходов в год. Из всего объема отходов комплекс будет перерабатывать до 75-80%. Проект направлен на выполнение задач нацпроекта "Экология".

Мусор целесообразнее перерабатывать

Несмотря на то, что полигонов в Ленинградской области достаточно, эксперты отмечают, что региону стоит рассмотреть и другие принципы работы с ТБО, а также увеличивать долю переработки отходов. Председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, председатель общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест" эколог Юрий Шевчук уверен, что мусорные полигоны в принципе устаревший метод ликвидации отходов.

"Мы можем сейчас переработать весь мусор с получением товарного продукта, который можно продать за деньги. Полимеры можно растворить до жидкого состояния и сделать теплоизоляцию, стекло тоже можно растворить и много где использовать, начиная от дорожного строительства, заканчивая новыми бутылками. Металлы, дерево, текстиль также можно использовать. Все, что остается, доводится до гомогенной массы, добавляются модификанты и получается либо искусственный техногрунт, либо искусственный камень. То есть из мусора довольно просто и дешево изготовить искусственный щебень, который всюду нужен - на прокладку лесных дорог, подсыпку обочин, засыпку старых котлованов", - привел примеры эколог.

В пользу переработки мусора высказалась также глава регионального исполкома ОНФ в Ленинградской области Галина Синкевич. Она считает переработку отходов перспективным направлением. "Это перспективное предпринимательское направление. Это нужно и для экологии, это нужно и людям, и предприятиям - развиваться и делать из мусора доходы для себя и для региона за счет налогов. Исключительно для всех польза".