В Комсомольск-на-Амуре доставят дополнительные наливные дамбы для защиты от паводка

ТАСС, 26 июля. МЧС России доставит дополнительные комплекты наливных дамб в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края для защиты от паводка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, такое решение принял глава министерства Евгений Зиничев.

"Глава МЧС поручил в кратчайшие сроки передать из Сибирского спасательного центра дополнительный комплект наливных дамб на базе шасси автомобиля "КамАЗ", их протяженность составляет 1 км, а высота - до 1,5 м", - сказал представитель министерства.

В пятницу глава МЧС оценил готовность Мылкинской дамбы к паводку, она защищает крупный жилой микрорайон от угрозы подтопления. Ее высота составляет порядка 10 м при максимальных значениях уровней воды за весь период наблюдений - 9,12 м.

По информации МЧС, в Хабаровском крае уже отмечаются высокие уровни воды на реках в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумканском районах. По прогнозам, гребень амурского паводка ожидается в этом регионе в первой декаде августа и будет проходить со значениями, близкими к неблагоприятным и опасным отметкам.

В конце лета 2013 года на Дальнем Востоке произошло мощное наводнение, какого в России не было последние 115 лет. Во второй половине сентября волна паводка дошла до 250-тысячного Комсомольска-на-Амуре. Быстро поднимающаяся вода смыла несколько дамб и дошла до последнего "рубежа обороны" - Мылкинской дамбы. Отряды, состоящие из профессиональных спасателей, добровольцев и местных жителей, буквально держали дамбу руками, стоя по грудь в ледяной воде. В результате тогда им удалось спасти город.