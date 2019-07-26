Разделение Минобрнауки на два министерства завершилось на законодательном уровне

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Завершена работа по приведению законодательных и других нормативных правовых актов РФ в соответствие с президентским указом, принятым в 2018 году, о разделении Министерства образования и науки РФ на два ведомства: Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) и Министерство просвещения РФ (Минпросвещения). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки.

Ранее Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки".

"Принятием указанного федерального закона завершена работа по приведению законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в соответствие с указом президента РФ от 15 мая 2018 года "О структуре федеральных органов исполнительной власти", согласно которому Министерство образования и науки РФ было преобразовано в Минобрнауки и Минпросвещения, а Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки была наделена полномочиями по изданию актов в сфере государственной регламентации образовательной деятельности", - говорится в сообщении.

В результате работы по приведению законодательства в соответствие с появлением двух новых ведомств, как отмечается в сообщении, были приняты изменения в 21 федеральный закон, внесены изменения в 31 акт президента РФ и 217 постановлений правительства.