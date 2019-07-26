Экспертный центр ПОРА станет площадкой для разработки стратегии развития Арктики

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития выбрало Проектный офис развития Арктики (ПОРА) в качестве площадки, на которой будет разрабатываться стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы экспертного центра.

"Проектный офис развития Арктики (ПОРА) станет базовой площадкой для разработки стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Это предусматривает соглашение, заключенное между ПОРА и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты центра войдут в состав рабочих групп по различным направлениям развития Арктической зоны. В частности, они планируют участвовать в проектах компаний и региональных властей, поддерживать общественные инициативы и научные исследования. Проектный офис также будет собирать предложения общественности и экспертного сообщества по развитию Арктики.

"[Стратегия] должна создаваться совместно с регионами, муниципалитетами, гражданским обществом, широким кругом экспертов. Мы договорились с Проектным офисом развития Арктики (это, на мой взгляд, сегодня одна из самых продвинутых экспертно-аналитических площадок), что на его базе, в том числе в сети Интернет, мы запустим широкое и открытое обсуждение предложений в новую стратегию", - приводят в сообщении слова замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова.

По словам гендиректора Проектного офиса Бориса Тарасова, в ближайшее время будет запущен цифровой портал, посвященный стратегии развития Арктики до 2035 года. "Предложения от общественности и экспертов мы будем проверять на жизненность на местах - проведем заседания нашего дискуссионного клуба в арктических регионах", - цитирует его слова пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

О центре

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) - экспертный центр, деятельность которого связана с исследованием социальных, экономических и экологических аспектов жизнедеятельности человека на Крайнем Севере России.