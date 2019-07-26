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Дети из зоны подтопления в Иркутской области приехали в тверской лагерь "Чайка"

Для них разработали специальную программу, которая включает посещение знаковых для региона мест

ТАСС, 26 июля. Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Тверской области принял 100 детей из пострадавшей от паводков Иркутской области. В регионе они пробудут до 13 августа, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства области.

"100 ребят из Иркутской области, от 7 до 17 лет, прибыли в Тверской регион. Поручение об организации отдыха детей из пострадавших от паводка семей дал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дети размещены в загородном оздоровительном лагере "Чайка" в Осташковском районе. В Верхневолжье ребята пробудут до 13 августа", - говорится в сообщении.

Для детей созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления, развития творческих способностей, разработана специальная программа, которая включает посещение знаковых для региона мест. Так, в первый день они посетили Императорский дворец, который был предназначен для отдыха членов императорской семьи, уточнили в пресс-службе. Планируется, что за время пребывания в лагере отдыхающие увидят Богородицкий Житенный женский монастырь на озере Селигер, основанный в 1716 году, Нило-Столобенскую пустынь, исток реки Волга. В день отъезда им покажут детский технопарк "Кварнториум", проведут экскурсию по тверским предприятиям.

Паводок в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Повреждено 22 автомобильных моста.

Теги
РоссияТверская областьИркутская область
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