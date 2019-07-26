Дети из зоны подтопления в Иркутской области приехали в тверской лагерь "Чайка"

ТАСС, 26 июля. Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Тверской области принял 100 детей из пострадавшей от паводков Иркутской области. В регионе они пробудут до 13 августа, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства области.

"100 ребят из Иркутской области, от 7 до 17 лет, прибыли в Тверской регион. Поручение об организации отдыха детей из пострадавших от паводка семей дал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дети размещены в загородном оздоровительном лагере "Чайка" в Осташковском районе. В Верхневолжье ребята пробудут до 13 августа", - говорится в сообщении.

Для детей созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления, развития творческих способностей, разработана специальная программа, которая включает посещение знаковых для региона мест. Так, в первый день они посетили Императорский дворец, который был предназначен для отдыха членов императорской семьи, уточнили в пресс-службе. Планируется, что за время пребывания в лагере отдыхающие увидят Богородицкий Житенный женский монастырь на озере Селигер, основанный в 1716 году, Нило-Столобенскую пустынь, исток реки Волга. В день отъезда им покажут детский технопарк "Кварнториум", проведут экскурсию по тверским предприятиям.

Паводок в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Повреждено 22 автомобильных моста.