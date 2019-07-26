Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Следственный комитет РФ правом проведения судебных экспертиз. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает в структуре СК создание судебно-экспертного учреждения СК не позднее 1 января 2022 года. "До создания в системе Следственного комитета судебно-экспертного учреждения <...> организацию и производство судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, в Следственном комитете могут осуществлять экспертные подразделения СК (главное управление, управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам РФ)", - говорится в изменениях в закон "О Следственном комитете РФ".

При этом судебно-экспертное подразделение СК "действует на основе подчинения нижестоящих сотрудников и руководителей экспертных учреждений вышестоящим". Согласно закону, судебно-экспертное учреждение СК "действует независимо от следственных органов", руководители и сотрудники судебно-экспертного учреждения СК не могут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных органов СК".

Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его опубликования.

В четверг председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что появление собственных судебных экспертов в структуре ведомства даст большие возможности для следствия. "Главное то, что у нас есть мощный потенциал науки и техники в лице наших ведущих криминалистов, судебных медиков, финансистов, которые проводят у нас экспертизы, строителей, которые проводят строительные экспертизы". Он заметил, что создание своих судебных экспертных учреждений в СК "повысит оперативность и результативность" работы ведомства.