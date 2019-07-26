Аниту Цой увезли с фестиваля "Жара" в Баку из-за ушиба пальца на ноге

ТАСС, 26 июля. Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель пресс-службы фестиваля.

Ранее в СМИ появилась информация, что артистку с мероприятия увезла машина скорой помощи с повязкой на ноге.

"Никакого глобального ЧП не произошло. У нас Анита Сергеевна споткнулась о ступеньку и повредила палец. Она решила обратиться за помощью к специалистам чтобы посмотрели, нет ли повреждения, которое нужно быстрее исправить", - сказала она.

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг в Баку. Он проходит в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку. Фестиваль - совместный проект Эмина, основателя "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергея Кожевникова, а также заслуженного артиста России Григория Лепса.

Первый фестиваль состоялся в 2016 году.