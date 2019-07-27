Прокуратура США требует от россиянина Винника и биржи ВТС-е выплатить $100 млн

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника и ныне не существующей интернет-биржи криптовалют ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg .

Согласно материалам делам, имеющимся в распоряжении корреспондента ТАСС, иск был подан в четверг, 25 июля. Прокуратура требует от россиянина уплаты штрафа в размере $12 млн. При этом интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88 млн 596 тыс. 314.

В иске, который был подан в федеральный суд Северного округа штата Калифорния, отмечается, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, который, по мнению прокуратуры, занимал в компании "высокую руководящую должность", не предприняли попыток зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). Помимо этого они якобы не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности.

При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тыс. человек по всему миру, многие из них были из США. Так, в иске отмечается, что только с территории Соединенных Штатов через онлайн-биржу были переведены порядка 21 тыс. биткоинов на общую сумму более $296 млн.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводил в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. После почти трех месяцев голодовки Винник временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, однако затем еще несколько раз прибегал к голодовке.