"Ъ": командиру севшего на мель корабля "Ослябя" присудили штраф в 10 млн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Владивостокский гарнизонный военный суд взыскал с командира большого десантного корабля Тихоокеанского флота "Ослябя" Алексея Киселева 10 млн рублей ущерба за посадку судна на мель. Об этом пишет в субботу газета "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, Киселев признал вину, но нанесенный ущерб оценил в 500 тыс. рублей.

Ранее капитан был признан виновным в нарушении правил кораблевождения и приговорен к трем годам заключения условно, а также на два года лишился права управлять кораблями.

Инцидент произошел 5 июля 2018 года в акватории Владивостока: при отработке упражнения по подходу к береговой линии корабль "Ослябя" допустил касание грунта кормовой частью корпуса в бухте Кетовой. Установлено, что Киселев, принявший на себя командование кораблем, не учел гидрометеорологические и навигационно-гидрографические условия и допустил его посадку на мель и повреждение корпуса. На восстановление корабля потребовалось более 7 млн рублей.

Большой десантный корабль "Ослябя" построен в Польше и спущен на воду в 1981 году. Это многопалубный плоскодонный десантный корабль, он предназначен для переброски войск, военной техники и высадки морского десанта на необорудованное побережье. Выгрузка техники и грузов может проходить как с кормы, так и со стороны носовой части. Сейчас корабль входит в состав 100-й бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.