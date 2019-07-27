Аномально холодная погода ожидается в Москве 30-31 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

"30 и 31 июля будут аномально холодными. Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета. Но в этом году наоборот - ночные температуры 5-10 градусов, а днем всего лишь 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы, - сказал Голубев. - Самые холодные ночи для этих дней были зафиксированы в 1977 году, когда температура составила 7-7,5 градусов. Не исключено, что именно в этот раз будут перекрыты абсолютные минимумы".

По его словам, 29 июля пройдет небольшой дождь, температура днем составит 14-16 градусов.

В выходные будет тепло и без осадков, отметил Голубев. Температура днем 27 июля порядка 27-29 градусов. 28 июля местами возможен кратковременный дождь, а температура понизится до 23-25 градусов.