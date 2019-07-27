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Собянин предупредил о возможных провокациях в связи с несанкционированным митингом

Мэр Москвы отметил, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в ГУ МВД по Москве и департаменте региональной безопасности предупредили, что в органы государственной власти уведомлений о согласовании акции не поступало и участие в ней является незаконным. Прокуратура Москвы, в свою очередь, заявила об ответственности за участие в несанкционированной акции.

"Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке , - написал мэр. - Попытки ультиматумов, организации беспорядков, ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

Он отметил, что организаторы незаконной акции призывают горожан принять в ней участие, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. "По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

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