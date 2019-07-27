Sky: Борис Джонсон намерен завести на Даунинг-стрит собаку

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Новый глава правительства Великобритании Борис Джонсон, в среду переселившийся на Даунинг-стрит, 10 вместе со своей подругой Кэрри Симондс, намерен завести собаку. Как сообщает телеканал Sky News, такой поворот событий оказался большой неожиданностью для главного мышелова премьерской резиденции - кота Ларри, которому, по всей вероятности, вскоре придется делить кров с псом.

По информации британского телеканала, накануне Джонсон поинтересовался у сотрудников канцелярии главы правительства, как они отнесутся к появлению нового четвероногого члена премьерской команды. Почти ни у кого не было возражений, а мнением кота, по всей видимости, поинтересоваться не удосужились. Ларри известен своим неуживчивым характером и неоднократно дрался с другими котами, состоящими на казенном довольствии. Британские СМИ регулярно писали о потасовках между Ларри и Палмерстоном - черным охотником на мышей, проживающем в здании британского МИД, и уже вышедшей на заслуженную пенсию кошкой Фрейей, принадлежащей бывшему канцлеру казначейства Великобритании Джорджу Осборну.

"Коту с собакой придется поладить", - сообщил Sky News один из советников Джонсона. Однако шансы на то, то животные найдут общий язык, невелики. По данным газеты Daily Telegraph, Филипу Хаммонду, который в среду покинул резиденцию министра финансов на Даунинг-стрит, 11 приходилось запирать своих собак - вельштерьера Рекса и таксу Оскара - чтобы защитить их от агрессивного кота.

Ларри, которому сейчас около 12 лет, взяла из приюта семья бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона (2010 - 2016 гг.), который по слухам сразу невзлюбил животное, но уступил напору детей. Кот поселился на Даунинг-стрит в 2011 году и получил вполне официальный пост главного мышелова при секретариате британского кабинета министров. Как сообщает сайт Даунинг-стрит, официальные обязанности Ларри включают "прием гостей, инспектирование систем охраны и проверку спальных качеств антикварной мебели". Он также занят проработкой проблемы грызунов, которые в больших количествах водятся на территории комплекса правительственных зданий, однако решение пока "находится на стадии тактического планирования".

Борис Джонсон будет для Ларри уже третьим и, вероятно, не последним премьером. Когда в 2013 году газеты активно писали о том, что Кэмерон, которому надоело находить шерсть на своих костюмах, хочет избавиться от кота, британские букмекеры начали принимать ставки на то, кто покинет Даунинг-стрит первым - глава правительства или кот, чьи охотничьи качества неоднократно ставились под сомнение. В итоге Ларри, на которого ставили вдвое реже, чем на Кэмерона, остался в премьерской резиденции, а политик покинул ее в 2016 году после референдума о Brexit.