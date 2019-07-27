Прокуратура начала проверки ПВР в Приамурье, куда эвакуируют жителей подтопленных сел

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Прокуроры в Приамурье проведут проверки всех пунктов временного размещения людей, эвакуированных с подтопленных паводком территорий, сообщил в субботу ТАСС прокурор Амурской области Руслан Медведев.

Он уточнил, что в ПВР проводятся проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, санитарно-эпидемиологического законодательства. Прежде всего проверяются условия, в которых находятся люди, в частности, как их обеспечили питанием и вещами первой необходимости.

Кроме того, прокуроры проводят в подтопленных районах работу с жителями. "С целью оказания практической помощи в организации и осуществлении надзора в пострадавших от стихии районах работают наиболее опытные прокуроры. Они оказывают помощь гражданам в получении компенсационных выплат. На практике часто возникают ситуации, когда имущество людей в установленном законом порядке не оформлено, граждане не имеют регистрации по месту жительства. Прокуроры оказывают помощь в подготовке заявлений для направления в суд, сами предъявляют иски в интересах граждан, чьи права нарушены", - отметил Медведев.

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Глава региона Василий Орлов рассказал ТАСС, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек. Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек.