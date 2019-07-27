Семьям из подтопленных сел в Приамурье предложили отправить школьников в детские лагеря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти предложили жителям Амурской области, эвакуированным из подтопленных паводком сел, отправить школьников в детские лагеря. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор Амурской области Василий Орлов во время посещения пункта временного размещения в пгт Февральск Селемджинского района.

В четверг, 25 июля власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Как сообщал ТАСС глава региона Василий Орлов, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек. Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов.

"Мы сегодня обсуждали с жителями, чьи дети находятся в школьном возрасте, чтобы этих детей разместить в пионерских лагерях. Они [лагеря] для этого у нас приспособлены, развернуты, мы готовы принять около 300 детей в разных лагерях. Я думаю, в ближайшие день - два родители согласятся с этой мыслью", - сказал губернатор.

Он уточнил, что считает размещение детей из подтопленных сел в лагерях правильным, потому что там им должно быть более комфортно, для них будет организовано питание, с ними будут заниматься вожатые.

Как сообщил Орлов ТАСС, изначально лагеря на территории региона готовили на случай эвакуации пострадавших от паводков в Иркутской области, поэтому в настоящий момент они находятся в высокой степени готовности. "Хорошие лагеря. То есть, нам ничего не нужно разворачивать дополнительно, они уже есть", - пояснил губернатор.