Эксперт: все выиграют от запуска поездов из Украины в Крым, но гарантий безопасности нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Возобновление железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом необходимо, от этого выиграют обе стороны, однако есть сомнения в том, что Украина со своей стороны сможет гарантировать безопасность этих перевозок. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу выразил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение в Крым, которое было прервано в 2014 году. На Украину из Крыма ведут две ветки - из Джанкоя и Армянска, в настоящее время не эксплуатируются только небольшие участки путей, которые ведут из этих городов непосредственно к границе.

"Выиграют все - и Украина, и Россия, и жители приграничных регионов, <...> потому что ездить в обход в XXI веке - чудовищный анахронизм. Но надо подумать, в том случае, если это будет восстановлено, нет гарантий, что какие-то ненормальные <...> не будут бросать там камни, не будут подрывать пути", - пояснил Иоффе.

Он отметил, что в "цивилизованном мире пути сообщения должны быть вне политики". "Потому что люди, которые не участвуют в политике, которые занимаются тем, что организовывают свою жизнь, имеют право на свободу передвижения", - считает председатель Общественной палаты Крыма.

Первый заместитель председателя парламента Крыма Ефим Фикс добавил, что в нынешних условиях Украине будет сложно восстановить железнодорожное сообщение с полуостровом. "Нужно будет восстанавливать железнодорожное полотно, и в условиях нищего бюджета Украины найти такие средства будет очень сложно", - отметил он.

В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста. Поезда будут ходить в Крым из более чем десятка российских городов.