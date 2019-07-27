Путин на батискафе спускается на дно Финского залива почтить память погибших подводников

ОСТРОВ ГОГЛАНД /Ленинградская область/, 27 июля. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива. Глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга". Погружение на спускаемом аппарате C Explorer 3 продлится около часа.

Глубина погружения - около 50 м. Во время него в присутствии Путина на месте гибели подлодки один из водолазов установит памятную табличку. После этого будет приглушен свет от всех источников и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Подлодка Щ-308 "Семга"

Подлодка Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году на заводе "Красное Сормово". В 1935 году она была включена в состав Балтийского флота. В сентябре 1942 года подлодка заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс. тонн. Однако "Семга" получила повреждения и из похода уже не вернулась.

2 мая 2018 года во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" остов подлодки был обнаружен при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. После идентификации лодки было установлено, что она погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зеенгель" ("Морской еж"). Вместе с подлодкой погибли 40 членов ее экипажа.

Опыт президента

Путин уже имеет опыт глубоководных погружений. Так, в августе 2015 года он опустился в батискафе на более чем 80-метровую глубину во время экспедиции Русского географического общества в Крыму. Тогда президент понаблюдал под водой за останками кораблей IX-X века. При этом глава государства допустил, что мог бы опуститься на такую глубину и в водолазном костюме, но подчеркнул, что этим все же должны заниматься профессионалы.

В июле 2013 года Путин опускался на батискафе на дно Финского залива у берегов острова Гогланд к месту крушения фрегата "Олег", произошедшего в XIX веке. В августе 2011 года во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческого города Фанагория он опустился на дно Таманского залива, откуда поднял две амфоры. Это погружение он совершил с аквалангом.

А впервые Путин нырял с аквалангом в 2009 году вместе с участниками экспедиции "Миры на Байкале". Путин тогда погружался также в батискафе "Мир-1" на дно озера. За три часа погружения он изучил не только состояние Байкала, но и научно-исследовательские возможности аппарата.