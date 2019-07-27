Участники несанкционированной акции в Москве прорвали оцепление и вышли на проезжую часть

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Участники несанкционированной акции прорвали полицейское оцепление в центре Москвы и вышли на проезжую часть Тверской улицы.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, несмотря на просьбы полицейских разойтись, участники незаконной акции распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный Ряд рядом с магазином "Елисеевский". Они вышли на Тверскую улицу, частично заблокировав движение транспорта.

Сотрудники спецназа Росгвардии ОМОН были вынуждены надеть противогазы из-за распыленного газа. Они оттесняют участников акции, задержания продолжаются. Как отмечает корреспондент ТАСС, оцепление также было прорвано у магазина "Армения" на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара, участники акции двинулись в сторону мэрии, где сотрудники полиции принимают меры для предотвращения нарушений порядка.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Опрошенные ТАСС адвокаты также призвали "не играть в революцию", а заняться полезными делами, либо приходить на незаконную акцию сразу с адвокатом, так как за участие в ней грозит административная ответственность в виде штрафа и ареста, но возможно и возбуждение уголовного дела.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий. 20 июля в ходе согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму некоторые организаторы и участники предложили 27 июля собраться у здания мэрии Москвы, если этих кандидатов не допустят к выборам.