Власти окажут помощь с дровами жителям Приамурья из подтопленных домов

ФЕВРАЛЬСК /Амурская область/, 27 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области помогут с заготовкой дров жителям, чьи дома попали в зону подтопления. Об этом сообщил в субботу губернатор Амурской области Василий Орлов во время посещения пункта временного размещения в пгт Февральск Селемджинского района.

Жительница села Норск Селемджинского района Елена Камузова попросила у губернатора помощи с дровами, так как вода унесла заготовленные в поленницах запасы.

"Дрова возьмем на себя, всех [пострадавших региона], кто попал в зону подтопления", - сказал губернатор в ответ на просьбу эвакуированной жительницы Норска.

Орлов также сообщил, что норма бюджета на ежедневное питание пострадавших от паводка жителей увеличена с 250 до 450 рублей.

Власти района сообщили губернатору, что средства на ежедневное питание пострадавшим выделяются по нормам 2013 года, когда на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому масштабному наводнению, охватившему пять субъектов Дальневосточного федерального округа. По словам чиновников, этих 250 рублей недостаточно.

"Сколько вы по норме 250 рублей [на человека в сутки] тратите? Мы сейчас разговаривали с [региональным] Минфином, они увеличат лимит, будет 450 рублей. С завтрашнего дня начинайте кормить по 450 рублей", - сказал губернатор.

В четверг, 25 июля власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий. Как сообщал ТАСС глава региона Василий Орлов, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек. Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов.

В новость внесены изменения (15:47 мск) - добавлена информация об увеличении средств на питание.