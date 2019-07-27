Член СПЧ: организаторы несогласованной акции в Москве не обеспечили безопасность граждан

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Организаторы несогласованной акции протеста в центре Москвы не обеспечили безопасность своих избирателей и обычных граждан, а также были заинтересованы в беспорядках и столкновениях с правоохранителями, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"ГУВД Москвы, мэрия, прокуратура Москвы накануне предостерегали организаторов несогласованной акции и граждан об ответственности за нарушения общественного порядка. Однако организаторы акции не позаботились о безопасности своих избирателей и граждан. Очевидно, они были заинтересованы в беспорядках, столкновениях с полицией", - сказал Брод ТАСС в субботу.

По его мнению, среди участников акции были провокаторы, которые распылили газ, прорвали оцепление и "провоцировали полицию на применение силы". Отвечая на вопрос, были ли, на взгляд правозащитника, случаи превышения полномочий со стороны полиции во время несогласованной акции, Брод подчеркнул, что для выяснения этого нужно разбирать каждый случай задержания отдельно.

"Толпа блокировала центр города, лишив москвичей и гостей города возможности перемещаться по городу, было блокировано движение общественного транспорта. В этих непростых условиях полиция обеспечивала общественный порядок. Ряд задержаний были вынужденными, относительно превышения полномочий полиции нужно разбираться по каждому задержанию отдельно", - добавил член СПЧ.

Ранее корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий, сообщил, что сотрудники спецназа ОМОН были вынуждены на какое-то время надеть противогазы, после того как в ходе незаконной акции распылили газ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к этому лиц. Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции вместе со спецназом Росгвардии ОМОН задержали почти 300 участников несанкционированной акции. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательств.

Предупреждение об ответственности

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Опрошенные ТАСС адвокаты также призвали "не играть в революцию", а заняться полезными делами, либо приходить на незаконную акцию сразу с адвокатом, так как за участие в ней грозит административная ответственность в виде штрафа и ареста, но возможно и возбуждение уголовного дела.