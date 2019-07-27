Путин рассказал, что спуски под воду и полеты в небе помогают ему решать проблемы на земле

ОСТРОВ ГОГЛАНД /Ленинградская область/, 27 июля. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что спускается под воду и летает в небе, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в таких условиях. Об этом он рассказал журналистам после того, как совершил в субботу погружение в батискафе на дно Финского залива.

"Делаю я это [погружение под воду, восхождение на горы и полеты в небо] потому, что наши люди везде работают - и в воздухе, и под водой, и под землей, - сказал глава государства. - И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многих из этих людей посвящают свою жизнь".

Президент отметил, что это погружение в преддверии Дня Военно-морского флота стало важным символическим актом "в отношении конкретных людей, в отношении наших моряков-подводников, которые здесь погибли".

"Это чрезвычайно важно. Скажу, может быть, вещь тривиальную - важно не для тех ребят, которые здесь вот покоятся на дне Финского залива, - важно для нас, для будущих поколений, потому что все должны знать: Россия своих героев не забывает. Не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за, собственно говоря, нас с вами", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Путин совершил в батискафе погружение на дно Финского залива, где осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга". Погружение на спускаемом аппарате C-Explorer 3 длилось около часа.

Глубина погружения составила около 50 м. Во время него в присутствии Путина на месте гибели подлодки один из водолазов установил памятную табличку. После этого был приглушен свет от всех источников и участники церемонии почтили память погибших подводников минутой молчания.

Подлодка Щ-308 "Семга"

Подлодка Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году на заводе "Красное Сормово". В 1935 году она была включена в состав Балтийского флота. В сентябре 1942 года подлодка заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс. т. Однако "Семга" получила повреждения и из похода уже не вернулась.

2 мая 2018 года во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" остов подлодки был обнаружен при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. После идентификации лодки было установлено, что она погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зеенгель" ("Морской еж"). Вместе с подлодкой погибли 40 членов ее экипажа.