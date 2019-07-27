Главу Чувашии выписали из больницы

ТАСС, 27 июля. Главу Чувашии Михаила Игнатьева выписали из медучреждения Санкт-Петербурга, в котором он проходил плановое лечение, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе руководителя региона.

"Игнатьев выписан из больницы и вернулся в республику. Чувствует себя хорошо, состояние рабочее, хотя, несмотря на отпуск, работу он и не прерывал", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, в Telegram-каналах появилась информация о том, что 57-летний Игнатьев, находясь в Санкт-Петербурге, был экстренно госпитализирован после форума регионов России и Белоруссии и находился в тяжелом состоянии. В тот же день в пресс-службе Игнатьева опровергли данную информацию, заявив, что он не был госпитализирован, а находится в отпуске до 31 июля и проходит плановое медицинское обследование.