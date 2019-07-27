Путин осмотрел коллекцию предметов с затонувшего в Финском заливе судна XIX века

ОСТРОВ ГОГЛАНД /Ленинградская область/, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу на острове Гогланд осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у побережья острова в Финском заливе.

В частности, главе государства и сопровождавшему его министру обороны Сергею Шойгу показали фаянсовую и стеклянную посуду, текстиль и сохранившийся в идеальном состоянии секстант, поднятые с глубины. Путин также пообщался с двумя юными участниками образовательного проекта "Океанариум", которые очищали находки от грязи и ила.

Как рассказал Путину и Шойгу сотрудник Центра подводных исследований Русского географического общества Роман Прохоров, по мнению археологов найденное судно, название которого не удалось установить, было английским. Оно везло посуду из Англии в Санкт-Петербург, но примерно в 1856 году возле Гогланда попало в шторм, опрокинулось и затонуло.

Прохоров в шутку выразил сожаление, что президенту не удалось совершить погружение к этому судну. "Ничего, вы же не заканчиваете здесь работу", - ответил Путин.