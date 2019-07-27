Эпицентр несанкционированного митинга в центре Москвы переместился с Тверской на Лубянку

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Несколько десятков участников несанкционированной акции остаются в районе Тверской улицы в центре Москвы, передают корреспонденты ТАСС с места событий.

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили большую часть участников акции с прилегающих к Тверской улиц - Пушкинской площади, Тверского и Страстного бульваров, улицы Большая Дмитровка, Столешникова и Леонтьевского переулков. Однако часть протестующих двинулась на Лубянскую площадь в сторону здания ЦИК и на Трубную площадь. Они идут в колонне, перегородив движение транспорта, сейчас туда стягивают силы полиции и Росгвардии.

Всего на акцию, несмотря на предупреждения властей, собрались порядка 3 тыс. сторонников независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы, которых не допустили к участию в выборах. По данным полиции, в акции участвовали 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших заранее о своем участии в освещении акции. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 человек, значительная часть которых не являются жителями Москвы, уточнили в полиции.

Предупреждения властей

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Опрошенные ТАСС адвокаты также призвали "не играть в революцию", а заняться полезными делами, либо приходить на незаконную акцию сразу с адвокатом, так как за участие в ней грозит административная ответственность в виде штрафа и ареста, но возможно и возбуждение уголовного дела.

Меры безопасности

Сотрудники полиции и Росгвардии заранее приняли дополнительные меры безопасности, выставив ограждения. На Тверской улице и рядом с ней были закрыты магазины и кафе. Протестующие сосредоточились как на самой Тверской улице, так и в переулках и на бульварах. Участники акции несколько раз устраивали столкновения с правоохранителями. Сначала они прорвали оцепление на Тверской, часть из них вышла на проезжую часть, скандируя стандартные для таких акций лозунги. Во время прорыва неизвестные с балкона одного из домов распылили газ, в результате чего пострадали порядка восьми сотрудников Росгвардии, у двоих из них сильно повреждены глаза. Сейчас хулиганов ищут сотрудники уголовного розыска.

Спустя час участники акции прорвали оцепление уже на улице Большая Дмитровка, также выйдя на проезжую часть. В то же время в Столешниковом переулке протестующие стали кидать взрывпакеты, пытаясь таким образом прорваться к зданию мэрии, и частично сломали летнюю веранду одного из кафе.

Июльские митинги

14 июля на несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшие митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий. Главное следственное управление СК по Москве по результатам проведенной проверки после этого митинга возбудило уголовное дело по ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

20 июля уже в ходе согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму некоторые организаторы и участники предложили 27 июля собраться у здания мэрии Москвы, если этих кандидатов не допустят к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов, от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.